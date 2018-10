Mundo

Brasileiros definem nas urnas o destino da sua democracia

Mais de 147 milhões de brasileiros vão hoje às urnas para escolher o Presidente, deputados, senadores e os representantes dos governos estaduais, numa votação definida como crucial para a democracia no maior país da América do Sul.

Eleitores podem regressar às urnas no dia 28, para uma segunda volta, referem especialistas

A votação para Presidente centraliza as atenções, tendo na corrida como favoritos Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT).

Pesquisas de opinião prevêem uma segunda volta a 28 de Outubro entre o deputado federal e capitão de reserva do Exército, candidato do PSL, Jair Bolsonaro, e o ex-prefeito de São Paulo e ex-mi-nistro da Educação Fernando Haddad, do PT.

Quem for eleito vai suceder a Michel Temer e terá como missão recompor a credibilidade do Estado depois de anos de crise económica, violência endémica e escândalos de corrupção.

A última pesquisa Datafolha, divulgada quinta-feira, atribuía 35 por cento das intenções de voto a Bolsonaro contra 22 para Haddad, enquanto Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB) gravitam em torno dos 10 por cento.

Mas alguns analistas avaliam que Bolsonaro pode vencer na primeira volta, caso os sectores da classe média decidam emitir um “voto útil” para evitar que a esquerda volte ao poder.

Haddad teve uma ascensão fulgurante desde que foi nomeado em 11 de Se-tembro para substituir o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, favorito absoluto até ter a sua candidatura invalidada pela Lei da Ficha Limpa.

O ex-presidente cumpre pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

Apesar de se apresentar como candidato do pequeno Partido Social Liberal (PSL), Bolsonaro recebeu esta semana o apoio da poderosa bancada ruralista no Congresso, de importantes sectores evangélicos e de meios empresariais que apostavam antes em Alckmin.

A sua receita se baseou em propostas simples para combater problemas profundos, com o lema da sua campanha: “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

Se chegar ao poder, ele prevê flexibilizar o porte de armas para enfrentar a violência que deixa a cada ano mais de 60 mil mortos, prosseguir com o actual programa de austeridade para recuperar a confiança dos investidores depois de dois anos de recessão e dois de frágil crescimento; e defender os “valores tradicionais” para combater a “ideologia de género” na educação. Haddad, ex-mi-nistro da Educação de Lula, promete voltar aos anos de glória do líder do PT, quando os planos de inclusão social e uma economia próspera permitiram tirar mais de 30 milhões de brasileiros da extrema pobreza.

Estas são as oitavas eleições realizadas no país desde o regresso à democracia.

Além de Bolsonaro e Haddad, concorrem às eleições presidenciais outros 11 candidatos, incluindo duas mulheres.



Votação em Angola

A Embaixada do Brasil em Angola anunciou estar preparada para receber os cidadãos residentes em Luanda, para que possam exercer o seu direito de voto, a partir das 8 horas.

De acordo com o embaixador Paulino de Carvalho Neto, que falava à RNA, a comunidade brasileira em Angola conta com cerca de 400 cidadãos registados nos serviços consulares e estes podem votar nas presidenciais de hoje.

Paulino de Carvalho Neto revelou que, segundo a lei eleitoral brasileira, os cidadãos residentes no estrangeiro apenas votam para as presidenciais, ficando de fora a possibilidade de escolher os deputados, senadores bem como os governadores estaduais.