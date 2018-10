Mundo

Brasileiros elegeram o seu 38º Presidente da República

Victor Carvalho

Quase 33 anos depois, a extrema direita brasileira regressa ao Palácio do Planalto, em Brasília, onde, no dia 1 de Janeiro, Michel Temer vai entregar pessoalmente a faixa presidencial ao seu sucessor, o reformado capitão do Exército, Jair Bolsonaro.

Jair Bolsonaro conquistou o voto da maioria dos brasileiros frente a Fernando Haddad

Fotografia: DR

Há 33 anos, o poder no Brasil estava entregue a um regime de ditadura militar, que abocanhou as liberdades e as garantias fundamentais dos cidadãos.

Agora, de modo soberano, livre e transparente (por isso mesmo credor do respeito internacional), o eleitorado brasileiro disse de sua justiça, apostando na personalidade controversa de Jair Bolsonaro.

No total, cerca de 57 milhões de eleitores expressaram a sua confiança ao candidato do PSL, o equivalente a 55,1 por cento dos votos válidos, enquanto o seu principal rival, Fernando Haddad, do PT, somou 44,9 com perto de 46 milhões de votos.

A diferença de quase dez pontos entre as duas principais personagens políticas do actual momento brasileiro deixam logo perceber que existe o perigo de uma clivagem, que terá de ser gerida de modo particularmente cuidadoso, para que as cenas de violência a que se assistiram, sobretudo em São Paulo, na festa da vitória do novo Presidente eleito não se estendam a todo o país e com uma dimensão muito maior.

Nos seus discursos logo a seguir à divulgação das primeiras projecções, onde começou a ficar claro quem iria substituir Michele Temer, Jair Bolsonaro comprometeu-se no Rio de Janeiro com a defesa da Constituição, da democracia e da liberdade, dizendo-se ser um “missionário de Deus.”

Praticamente à mesma hora, mas em São Paulo, Fernando Haddad sublinhou a “gravidade do momento”, pediu “coragem” aos brasileiros para resistirem ao avanço do “fascismo” e anunciou que não tinha feito o tradicional telefonema a felicitar o vencedor das eleições porque este lhe tinha anteriormente chamado “canalha” e ameaçado de “prisão” caso fosse eleito.

Estes dois posicionamentos deixam perceber um pouco daquilo que pode vir a ser o futuro político de um país dividido quase ao meio e com um relacionamento bastante crispado entre a esquerda e a extrema direita, tudo aquilo que os brasileiros não precisam para consolidar a sua urgente recuperação económica.

Festa e contestação

Logo após a divulgação da sondagem feita, mal encerraram as urnas, milhares de apoiantes juntaram-se na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, frente ao luxuoso condomínio onde mora Bolsonaro.

Quase todos vestidos de amarelo, cantaram o hino e soltaram fogo de artifício durante toda a noite, enquanto na famosa avenida Paulista, em São Paulo, se registaram confrontos entre apoiantes de Bolsonaro e Haddad, controlados rapidamente pelas forças policiais.

Bolsonaro e Haddad votaram mais ou menos à mesma hora, mas em cidades diferentes. O candidato do PSL numa escola da zona oeste do Rio de Janeiro, o concorrente do PT num estabelecimento de ensino de Moema, na zona sul de São Paulo.

Bolsonaro, envolvido por um aparatoso esquema de segurança, com cerca de uma dezena de soldados e vestindo um colete à prova de balas, não falou à comunicação social nem antes, nem depois do voto. Seguiu para o condomínio na Barra de Tijuca, onde permaneceu o resto do dia.

No essencial, a votação decorreu sem problemas de maior, embora a Polícia tenha registado uma centena de ocorrências, das quais destaca-se a detenção de um eleitor que deitou fogo a um colégio eleitoral em Fortaleza, de um votante que rasgou a roupa de um assistente de mesa em Tocantins, de dois apoiantes de Haddad que pintaram um edifício público, além de cidadãos acusados de lesões corporais e de tentativas de compra de votos.