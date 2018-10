Mundo

Brasileiros voltam às urnas para eleger novo Presidente

Cerca de 144 milhões de brasileiros escolhem amanhã, na segunda volta das eleições presidenciais, o futuro Chefe de Estado, na disputa em que o ultra-direitista Jair Bolsonaro do (PSL) parte como claro favorito.

Ângulos da cidade de Brasília, capital do Brasil

Fotografia: DR

Com uma vitória retumbante na primeira volta, com 46 por cento dos votos, Bolsonaro superou em 17 pontos o principal rival, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), e tudo indica que Brasil, o maior país da América Latina, poderá ter como Presidente um candidato de extrema direita, que mostra claro desprezo pelo jogo democrático. Pronto para se tornar em trigésimo oitavo Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro colocou os brasileiros diante de uma decisão radical: manter o sistema democrático ou inclinar-se de facto por uma alternativa autoritária. Ao longo da campanha para a segunda volta, o ex-militar dedicou-se a demonizar os adversários políticos, chamou-lhes de "criminosos vermelhos", e prometeu que" vão ser varridos do país, e ameaçou-os com "prisão e exílio".