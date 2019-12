Mundo

“Brexit” e independência deixam Partido Trabalhista à beira do fim

O Partido Trabalhista, que até 2014 representava a maioria dos círculos eleitorais escoceses no Parlamento britânico, poderá ficar com apenas dois deputados pela Escócia após o dia 12, o que alguns analistas atribuem às suas posições sobre “Brexit” e independência.

O partido de Jeremy Corbym perdeu a maioria dos parlamentares em vários círculos eleitorais

“O Partido Trabalhista tornou-se irrelevante na Escócia”, disse, esta semana, num debate em Edimburgo, o jornalista Alex Massy, editor na Escócia da revista britânica Spectator.

Entre 2005 e 2014, os trabalhistas representavam no Parlamento britânico 41 dos 59 círculos eleitorais da Escócia, mesmo depois de o partido começar a perder força no resto do país.

Depois de cair para um só deputado em 2015, quando o Partido Nacionalista Escocês (SNP) conquistou 56 círculos eleitorais, o Trabalhista pareceu recuperar, elegendo sete parlamentares em 2017, mas essas vitórias sobre o SNP não são por grande margem.

Nas eleições europeias de Maio, os trabalhistas escoceses tiveram o resultado mais baixo de sempre, com apenas nove em cada dez eleitores na Escócia a votarem “Labour”.

Segundo a última sondagem do YouGov, divulgada na semana passada, o partido poderá mesmo cair para dois deputados nas eleições de dia 12 e tornar-se o quarto partido da Escócia, algo impensável há uma década.

David Mundell, ex-secretário de Estado da Escócia nos Governos de David Cameron e Theresa May, disse no mesmo debate, que “o que caracterizou a campanha até agora foi o colapso do voto nos trabalhistas”.

Mundell, actualmente candidato conservador ao círculo de Dumfriesshire, Clydesdale and Tweeddale, disse que já bateu a mais de 12 mil portas nesta campanha e raramente encontra um eleitor trabalhista.

“Claro que apanho muitas pessoas que dizem que não vão votar em mim, mas o número de pessoas que realmente dizem que vão votar “Labour” é mínimo”, acrescentou.

Na recente intervenção, num debate sobre o futuro da Escócia, Alex Massy sublinhou que os trabalhistas não tomaram uma posição firme sobre as duas questões mais fracturantes neste momento na Escócia: o “Brexit” e a independência do país face ao Reino Unido.

No caso do “Brexit”, Jeremy Corbyn propôs-se elaborar um novo acordo e submetê-lo a um novo referendo, enquanto sobre a aspiração do SNP de fazer um novo referendo sobre a independência da Escócia, o líder trabalhista disse que apenas não aceitaria autorizá-lo antes de Maio de 2021. “Tendo em conta que estas são as duas maiores questões que o país enfrenta, é uma atitude ousada”, disse Massy no debate.

Citando sondagens, Massy estimou que o número de eleitores escoceses que não se interessa por nenhuma das duas questões é de 12 por cento, “mais ou menos a mesma percentagem de pessoas que acha que o Elvis está a trabalhar numa loja de batatas fritas”.

Questionado pela Lusa, o professor de ciência política nas universidades de Edimburgo e Aberdeen Michael Keating concordou que o “Labour” está “entalado entre as duas questões” constitucionais em cima da mesa, mas recordou que a mudança não começou agora.

“Eles aliaram-se aos conservadores no referendo (sobre a independência da Escócia em 2014) e isso fê-los perder o apoio da classe trabalhadora da Escócia. O SNP moveu-se para a esquerda e o “Labour” ficou a parecer um partido unionista radical. O pensamento da classe trabalhadora foi para a independência e, por isso, para o SNP, enquanto os eleitores anti-independência escolheram o Partido Conservador, que tem uma posição unionista sem ambiguidades”.