Mundo

Brexit fez disparar fuga de talentos da Inglaterra

O referendo do Brexit levou a um aumento da emigração no Reino Unido, sobretudo de cidadãos com elevadas habilitações literárias, rumo a países da União Europeia (UE), revela um estudo feito pela Universidade de Oxford em parceria com várias instituições académicas alemãs.

Imagem de Londres

Fotografia: DR

De acordo com o estudo, que foi baseado na análise de estatísticas oficiais do Reino Unido e dos Estados-membros da UE e também em trabalho de campo feito pelos investigadores, a emigração no Reino Unido para países da UE aumentou em 30 por cento após o referendo de 2016, enquanto os níveis de emigração nos restantes Estados-membros se mantiveram estáveis.

Em simultâneo, os emigrantes com origem no Reino Unido são aqueles que, em comparação com outros países, têm mais habilitações literárias, mais qualificações profissionais e salários mais elevados — um dado que vai ao encontro do temido efeito de “brain drain“, ou fuga de talentos, antecipado pelos críticos do Brexit.

O referendo do Brexit teve também um efeito significativo nos cidadãos britânicos que já se encontravam emigrados noutros países da UE: o número de pedidos de passaporte do país de acolhimento aumentou em 500 por cento entre os britânicos. Na Alemanha, esse aumento foi de 2.000 por cento.

Em declarações ao jornal The Guardian, um dos autores do estudo, Daniel Auer, sali-entou que “este aumento dos números é de uma magni-tude que seria esperada num país que foi atingido por uma crise económica ou política de grande dimensão”.

Um conjunto de entrevistas feitas pelos investigadores a emigrantes britânicos na Alemanha deixou claro um padrão de motivações relacionado com a in-certeza gerada pelo referendo do Brexit. “Estamos a observar um novo fenómeno de migração social e uma redefinição do que significa ser britânico-europeu“, observou outro dos autores do es-tudo, Daniel Tetlow, ao mesmo jornal.

Lebedev entre os Lordes

O Primeiro-Ministro do Reino Unido, Boris Johnson, nomeou o milionário russo Evgeny Lebedev, proprietário dos jornais “Evening Standard” e “The Independent”, bem como o seu próprio irmão, o ex-deputado conservador Jo Johnson, para lugares na Câmara dos Lordes, a Câmara Alta do Parlamento britânico.

Segundo o jornal britânico “The Guardian”, o nome de Lebedev é o mais surpreendente numa lista de 36 personalidades nomeadas, que já valeu a Boris Johnson acusações de favorecer os seus aliados políticos e pessoais com uma nomeação para um cargo vitalício no Parlamento. Entre os nomeados contam-se conselheiros de Johnson e defensores do Brexit.

Lebedev, que nasceu em Moscovo, é filho de Alexander Lebedev, um oligarca russo e antigo espião do KGB, e tem também nacionalidade britânica. A nomeação surge numa altura em que a divulgação de um relatório de uma comissão parlamentar faz novamente levantar as preocupações em torno da influ-ência russa, através dos meios de comunicação social e das relações empresariais, nos processos internos do Reino Unido, nomeadamente nos referendos à independência da Escócia em 2014 e do Brexit em 2016.