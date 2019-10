Mundo

Brexit: União Europeia e Reino Unido alcançam acordo para a saída

A União Europeia e o Reino Unido alcançaram hoje um acordo para a saída do país do bloco comunitário após longas negociações, anunciaram hoje na rede social Twitter o presidente da Comissão Europeia e o primeiro-ministro britânico.

Fotografia: DR

"Agora o Parlamento deve aprovar o Brexit no sábado, para que possamos seguir em frente com outras prioridades, como o custo de vida, os serviços de saúde, a criminalidade violenta e o nosso ambiente", deseja o primeiro-ministro britânico, noticiou o Diário de Notícia (DN). O acordo foi confirmado pelo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker ao escrever no Twitter que "quando há vontade, há acordo". "É um acordo justo e equilibrado para o Reino Unido e para a União Europeia", acrescentou.

Para Jean-Claude Juncker "É uma prova do nosso compromisso em encontrar soluções".O Partido Democrático Unionista (DUP) da Irlanda do Norte já veio reforçar o que tinha dito horas antes. Ou seja, não aceita o acordo estabelecido entre Londres e a União Europeia. Uma posição que poderá dificultar a aprovação do acordo no Parlamento britânico. O governo de Boris Johnson não tem maioria parlamentar e precisa do apoio dos unionistas, e não só, para a aprovação do acordo agora alcançado. De referir que a sua antecessora, Theresa May, sofreu três derrotas quando apresentou os seu acordo de Brexit aos deputados.

"Participámos nas conversações com o Governo. Tal como estão as coisas, não podemos aceitar o que está a ser sugerido sobre questões aduaneiras e outros assuntos relacionados, até porque a questão da aplicação do IVA não está clarificada", disse a líder do DUP, Arlene Foster, em comunicado.

Recorde-se que está agendada para sábado uma sessão extraordinária do Parlamento britânico para aprovar o acordo alcançado esta quinta-feira entre a União Europeia e o Reino Unido.

O acordo alcançado em Bruxelas tem de ser validado pelos chefes de Estado e de Governo, reunidos em Conselho Europeu esta quinta-feira e sexta-feira, e ratificado pelo parlamento britânico e pelo Parlamento Europeu. Em carta enviada ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, Jean-Claude Juncker refere, citado pelo The Guardian, que "no que diz respeito ao acordo de saída propriamente dito, as negociações focaram-se no protocolo Irlanda/Norte da Irlanda (o chamado backstop)".

"Procuramos identificar uma solução que fosse mutuamente satisfatória para abordar as circunstâncias específicas da ilha da Irlanda", afirmou na missiva. "Penso que é mais do que tempo de concluir o processo de retirada e avançar, o mais rapidamente possível, para as negociações sobre a futura parceria da União Europeia com o Reino Unido", refere ainda a carta de Juncker ao presidente do Conselho Europeu.

Negociador chefe da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, citado pelo The Guardian, afirmou que Boris Johnson lhe disse estar confiante que o Parlamento vai dar luz verde ao acordo.

" É equilibrado e o melhor possível", disse Barnier. O responsável afirmou ainda que o backstop foi substituído por uma nova abordagem. Fonte de Downing Street citada pela imprensa britânica afirmou, entretanto, que o acordo alcançado "é um bom acordo para a Irlanda do Norte".

Em conferência de imprensa, o negociador da União Europeia sublinhou o facto de que o acordo oferece "certeza legal" aos cidadãos e revelou que o período de transição vai estender-se até ao final de 2020, mas que pode ser alargado por mais um ou dois anos.

A data de saída do Reino Unido da União Europeia está marcada para o próximo dia 31.