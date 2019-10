Mundo

Britânicos e irlandeses procuram “caminhos”

Os Primeiros-Ministros britânico e irlandês, Boris Johnson e Leo Varadkar, consideraram, ontem, que existe um “caminho para um possível acordo” para o “Brexit” num depoimento conjunto após uma reunião em Birkenhead, perto de Liverpool.

Fotografia: DR

Depois do um encontro, os dois chefes de Governo concluíram que ainda há caminhos para negociar um acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia.

Concordaram que conseguem ver um caminho para um possível acordo.

A discussão concentrou-se nos desafios dos controlos aduaneiros e consentimento político. Também discutiram o potencial para fortalecer as relações bilaterais, inclusive na Irlanda do Norte, lê-se no breve comunicado, emitido pelo Gabinete do Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson. Johnson e Varadkar vão agora reflectir sobre o que foi discutido no encontro e deixar os assessores aprofundar essas matérias “intensamente”.

/>Nas próximas horas, o Primeiro-Ministro irlandês vai consultar a equipa de negociação da UE, chefiada por Michel Barnier, que vai encontrar-se hoje com o ministro britânico para o “Brexit”, Stephen Barclay. O Governo britânico tem feito pressão junto da UE para aceitar negociações e fazer concessões com base na proposta feita na semana passada, para, substituir o mecanismo de salvaguarda designado por “backstop”, que pretende evitar uma fronteira física na Irlanda do Norte. Londres quer que a Irlanda saia da união aduaneira europeia, mas admite que fique numa “zona regulatória comum”.