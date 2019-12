Mundo

Britânicos escolhem o Primeiro-Ministro

Os britânicos elegem hoje o novo Governo numa votação antecipada, na sequência do impasse político sobre o processo de saída do Reino Unido da União Europeia e após a dissolução do Parlamento, tendo como concorrentes ao cargo de Primeiro-Ministro o líder conservador e Chefe do Governo em funções, Boris Johnson, e o trabalhista, Jeremy Corbyn.

Fotografia: DR

Ontem, último dia de campanha, os líderes políticos saíram às ruas em várias partes do país para tentar convencer eleitores indecisos.

Logo pela madrugada, Boris Johnson fez uma ronda de distribuição de leite em West Yorkshire, no Norte de Inglaterra, e a seguir teve encontros com apoiantes na região das Midlands, no centro de Inglaterra, no Norte do País de Gales e em Londres, tendo concluído com um comício a noroeste da capital, em Essex. “Não poderia ser mais apertado. O risco é muito real de que amanhã [hoje] possamos entrar num novo Parlamento dividido. Estamos a lutar por cada voto”, afirmou aos jornalistas.

O jornal The Times divulgou uma sondagem que apontava para uma redução da vantagem sobre o Partido Trabalhista ao projectar uma maioria absoluta para Boris Johnson de 339 deputados, contra 359 há duas semanas. Para apelar ao “voto na esperança”, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, tinha previsto seis paragens, começando por Glasgow, seguindo-se Middlesbrough, Rother Valley, Ashfield, Bedford e Londres.

O “Labour” manteve a atenção no tema em que mais se focou na campanha, o serviço nacional de saúde, declarando que o número de pessoas que esperam mais de quatro horas nas urgências pode aumentar dez vezes, entre 2010 e 2024, se os conservadores ficarem no Governo mais cinco anos.