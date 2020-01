Mundo

British Airways suspende todos os voos para a China

A British Airways anunciou hoje a suspensão de todos os voos para a China continental, seguindo ordens do Reino Unido, para evitar viagens para o país por causa do novo coronavírus, que já provocou mais de 130 mortos. "Suspendemos todos os voos de e para a China continental, com efeito imediato, após a recomendação do Ministério das Relações Exteriores", afirmou a companhia aérea britânica num comunicado enviado à Agência France Presse (AFP).

Fotografia: DR

Entretanto, a companhia aérea russa Ural Airlines, que opera para Munique, Paris e Roma, anunciou a suspensão de todos os voos para a Europa devido à disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV). "Devido à situação epidémica na China e com a implementação de medidas restritivas pelas autoridades chinesas e pela agência de turismo russa destinadas a turistas chineses e russos, a Ural Airlines é forçada a cancelar uma série de voos até final do inverno", anunciou a empresa à agência de notícias pública TASS.

Segundo a Ural Airlines, sediada em Ekaterinburg, nos Urais, os voos da companhia para a Europa são "tradicionalmente frequentados por grandes grupos de excursões organizadas da China". Os turistas chineses usam extensivamente os aeroportos russos como ponto de trânsito para os países europeus. Nenhum caso confirmado do novo coronavírus foi registrado oficialmente até hoje na Rússia, que possui 4.250 quilómetros de fronteira terrestre com a China e onde muitos cidadãos chineses estão presentes.

As autoridades de saúde chinesas anunciaram 5.974 casos confirmados de contaminação na China continental, mais 1.400 em relação a terça-feira, e elevaram o número de mortes para 132. Na Alemanha as autoridades de saúde confirmaram mais três casos de contágio pelo novo coronavírus (2019-nCoV) detectado na China, aumentando para quatro o número de contagiados naquele país. A Alemanha é o segundo país na Europa afectado pelo surto, depois de França.

Além do território continental da China, de França e Alemanha, também foram reportados casos de infecção em Macau, Hong Kong, Taiwan, Tailândia, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, Singapura, Vietname, Nepal, Malásia, Austrália e Canadá. Os sintomas associados à infecção causada pelo coronavírus com o nome provisório de 2019-nCoV são mais intensos do que uma gripe e incluem febre, dor, mal-estar geral e dificuldades respiratórias, como falta de ar.