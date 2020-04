Mundo

Bruxelas critica Londres pela falta de “seriedade”

O negociador chefe da União Europeia (UE) para a futura relação com o Reino Unido, Michel Barnier, criticou, ontem, as autoridades de Londres pela “falta de compromissos sérios” nas novas negociações no âmbito do “Brexit”, notando que ainda não foi possível chegar a “progressos tangíveis”.

Fotografia: DR

“A minha responsabilidade, enquanto negociador, é dizer a verdade e lamento que a nossa meta para chegar a objectivos tangíveis em todos os assuntos foi só parcialmente atingida esta semana”, declarou Michel Barnier, que falava em vídeo-conferência de imprensa, a partir de Bruxelas.

Em declarações prestadas aos jornalistas no final da segunda ronda de negociações entre Bruxelas e Londres relativamente à futura parceria após o “Brexit”, o negociador comunitário lamentou que, nas discussões feitas por vídeo-conferência esta semana, “o Reino Unido não tenha aceite comprometer-se seriamente em importantes áreas, que estão bem definidas na declaração política”.

“Não podemos aceitar fazer progressos selectivos em áreas limitadas, temos de fazer progressos em todos os assuntos em paralelo e temos de conseguir soluções em todos os tópicos”, vincou Michel Barnier.

Num aviso ao homólogo britânico, David Frost, o responsável francês disse: “O Reino Unido não se pode recusar a prolongar estender o período de transição e, ao mesmo tempo, travar as discussões nalgumas áreas”. Em causa estão questões como o acesso equilibrado a ambos os mercados, a governação da futura parceria, a protecção dos direitos fundamentais e o sector das pescas.