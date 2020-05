Bruxelas e Londres sem acordo à vista

O primeiro território europeu livre da Covid-19

O arquipélago autónomo, que faz parte da Dinamarca e tem uma população de cerca de 50 mil pessoas, anunciou não ter já qualquer caso activo da doença "Como nação, conseguimos o que muito poucos outros países alcançaram. Isto foi possível porque as pessoas, as famílias e as organizações agiram com responsabilidade em condições muito difíceis", declarou o primeiro-ministro do território, Bárður á Steig Nielsen, citado pelo jornal El Mundo.