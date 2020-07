Mundo

Bruxelas facilita acesso ao financiamento para empresas do sector cultural

A Comissão Europeia e o Fundo Europeu de Investimento (FEI) anunciaram ontem novas medidas de apoio às empresas culturais e criativas da União Europeia (UE), facilitando o acesso ao financiamento, dada a crise gerada pela Covid-19.

Fotografia: DR

Em comunicado, o executivo comunitário precisa que “o FEI proporcionará maior flexibilidade nas suas garantias e contragarantias aos intermediários financeiros com o objectivo final de aliviar os constrangimentos económicos resultantes da crise”, através de medidas como “prorrogações dos prazos de reembolso ou interrupções temporárias do crédito”.



O FEI irá, assim, “melhorar o acesso ao financiamento por parte das pequenas e médias empresas - privadas e públicas - do sector, incentivando os intermediários financeiros a fornecerem termos e condições mais flexíveis em matéria de empréstimos”.

O objetivo é que estas novas regras ajudem “vários sectores criativos, incluindo meios de comunicação social, audiovisuais, design, artes visuais, música e arquitectura”, que enfrentam sérias dificuldades financeiras devido à pandemia daCovid-19, explica Bruxelas.

As novas medidas estarão disponíveis no mercado a partir de Agosto.

O apoio será prestado no âmbito do programa europeu Mecanismo de Garantia para os sectores culturais e criativos, que dispõe de uma verba total de 251 milhões de euros.



Até ao momento, o FEI já disponibilizou 1,55 mil milhões de euros de financiamento de dívidas e apoiou 2.071 empresas nos sectores Cultural e Criativo em toda a Europa no âmbito da crise da Covid-19.

O comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, aponta em comunicado que “o sector Criativo e Cultural tem sido particularmente atingido” por esta crise, razão pela qual classifica como “fundamental” o apoio ontem anunciado, visando “ajudar esta indústria a aceder mais facilmente ao financiamento e assim resistir à actual tempestade”.