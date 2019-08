Mundo

Bruxelas lamenta sanções dos EUA

A União Europeia lamentou a decisão do Governo norte-americano de impor sanções financeiras ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, prometendo continuar a trabalhar com Mohammad Javad Zarif.

EUA impõem sanções contra o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif

Fotografia: DR

“Lamentamos essa decisão. Da nossa parte continuaremos a trabalhar com o senhor Zarif na sua qualidade de mais alto responsável pela diplomacia iraniana, tendo em conta a importância de manter canais diplomáticos”, declarou Carlos Martin Ruiz de Gordejuela.

O porta-voz da Comissão Europeia reagia em nome da Alta Representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, à decisão dos Estados Unidos de impor sanções financeiras ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, por difundir no estrangeiro “a propaganda e as campanhas de desinformação” do Governo do Irão.

As sanções, anunciadas na quarta-feira, incluem o congelamento de todos os activos que o chefe da diplomacia iraniana possui nos Estados Unidos e a proibição de qualquer transacção com Zarif.