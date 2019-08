Mundo

Bruxelas lamenta sanções dos EUA ao chefe da diplomacia de Teerão

A União Europeia lamentou a decisão do Governo norte-americano de impor sanções financeiras ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, prometendo continuar a trabalhar com Mohammad Javad Zarif.

Ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros minimiza sanções dos Estados Unidos e afirma não possuir bens no estrangeiro

Fotografia: DR

“Lamentamos essa decisão. Da nossa parte, continuaremos a trabalhar com o senhor Zarif na sua qualidade de mais alto responsável pela diplomacia iraniana, tendo em conta a importância de manter canais diplomáticos”, declarou Carlos Martin Ruiz de Gordejuela.

O porta-voz da Comissão Europeia reagia em nome da Alta Representante da União Europeia para a Política Externa, Federica Mogherini, à decisão dos Estados Unidos de impor sanções financeiras ao ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, por difundir no estrangeiro “a propaganda e as campanhas de desinformação” do Governo do Irão. As sanções, anunciadas na quarta-feira, incluem o congelamento de todos os activos que o chefe da diplomacia iraniana possui nos Estados Unidos e a proibição de qualquer transacção com Zarif.

Com as mesmas sanções, Washington pretende também impedir as deslocações do ministro ao estrangeiro, apesar de lhe permitir participar nas actividades que decorrem na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

O chefe da diplomacia iraniana afirmou, entretanto, que as sanções não vão ter efeitos nem a nível pessoal, nem a nível familiar.

“Eu não tenho bens ou propriedades fora do Irão”, afirmou numa publicação na rede social Twitter.

Rohani minimiza decisão de Washington



O Presidente iraniano, Hassan Rohani, afirmou ontem que as sanções impostas pelos Estados Unidos ao chefe da diplomacia de Teerão demonstram “o medo” que Washington tem de Javad Zarif.

“Eles têm medo das entrevistas que têm sido concedidas pelo nosso ministro dos Negócios Estrangeiros”, disse Rohani durante um discurso transmitido ontem pela televisão.

O Presidente iraniano, que visitou a região de Tabriz, no noroeste do Irão, referiu-se a uma série de entrevistas que Zarif deu à imprensa internacional durante uma recente deslocação à sede das Nações Unidas.

“É absolutamente claro que a Casa Branca ficou agitada com as palavras e a lógica de um diplomata informado”, afirmou o Presidente iraniano, acusando os Estados Unidos de “infantilidades.”

“É óbvio e claro que na Casa Branca eles têm medo da lógica e das palavras de um diplomata como Zarif”, disse Rohani, durante um discurso na cidade de Tabriz.

/>O Presidente iraniano também disse que se os EUA desejarem conversar com o Irão, o seu interlocutor de-verá ser o ministro das Relações Exteriores, a quem descreveu como “académico poderoso.”

O líder iraniano considerou contraditório que os Estados Unidos declarem estar prontos para dialogar com o Irão e que se auto de-nominem defensores da democracia e liberdade de expressão e, depois, sancionem Zarif e tenham medo das entrevistas que o ministro concedeu recentemente a vários veículos de imprensa americanos.

“Isso mostra que os nossos inimigos estão desesperados e não têm tempo para pensar com sensatez”, disse o Chefe de Estado.

Medidas são duras, mas prejudiciais aos EUA e à Europa

Quanto às sanções económicas impostas em 2018 por Washington contra o Irão, o Presidente iraniano, Hassan Rohani, afirmou que são “duras” para o país, mas também “prejudiciais” para os EUA e a Europa.

“Não tenho dúvidas de que os inimigos se arrependerão de nos impor sanções”, disse, notando que, apesar disso, o Irão continuou com os seus projectos e alcançou conquistas.Entre essas conquistas, apontou a destruição de um drone americano em Junho passado, derrubado por um sistema de defesa fabricado no Irão.

Zarif, chefe da diplomacia do Irão desde 2013, liderou a delegação do seu país nas negociações do pacto nuclear, assi-

nado com outras seis grandes potências com o objectivo de limitar o programa atómico iraniano em troca do levantamento das sanções. As tensões entre os Estados Unidos e o Irão agravaram-se após a Administração norte-americana de Donald Trump ter renunciado, em 2018, ao acordo nuclear firmado entre o Irão e as potências mundiais e imposto duras sanções a Teerão. Os Estados Unidos reforçaram ultimamente a sua presença militar no Golfo Pérsico, acusando o Irão de ser responsável por vários ataques a petroleiros.

O Irão, que nega os ataques, começou a exceder os limites impostos à sua actividade nuclear, referindo que não pode continuar a comprometer-se com o Plano de Acção Conjunto Global assinado em 2015 se os signatários europeus do acordo não garantirem diversas medidas económicas de apoio ao país.