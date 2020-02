Mundo

Bruxelas prepara nova estratégia para África

A Comissão Europeia, lidera-da por Ursula von der Leyen, propõe-se apresentar, este ano, uma nova Estratégia com África e “fechar” rapidamente o novo acordo de parceria entre União Europeia e os países da África, Caraíbas e Pacífico (ACP).

Ursula der Leyen defende parceria entre UE e países da ACP

Fotografia: DR

Segundo a Efe, o novo Executivo comunitário, que tomou posse em Dezembro, adoptou e apresentou, on-tem, em Bruxelas, o programa de trabalho para 2020, que define as iniciativas que a Comissão vai levar a cabo este ano para concretizar as orientações políticas fixadas por Von de Leyen, com África a surgir em plano de destaque no capítulo de “uma Europa mais forte na cena mundial”, uma das seis “ambições”.

De acordo com o programa de trabalho adoptado pela equipa de Von der Leyen, “uma Europa mais forte no mundo significa trabalhar lado a lado com os vizinhos e parceiros”.

Neste espírito, a Comissão e o Alto Representante da UE para a Política Externa, Josep Borrell vão desenvolver uma nova estratégica com África, abrangente para estimular as relações económicas, criar postos de trabalho em ambos os continentes e aprofundar a parceria em todos os sectores.

A nova estratégia, que a Comissão se propõe apresentar ainda no primeiro trimestre deste ano, deverá assim já estar pronta para ser colocada sobre a mesa na próxima cimeira UE-África, que deverá ter lugar no segundo semestre do ano, durante a presidência alemã do Conselho da União Europeia, sendo que as relações com África serão também uma das prioridades da presidência portuguesa no primeiro semestre de 2021.