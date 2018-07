Mundo

Bruxelas abre processo de infracção contra a Polónia

A Comissão Europeia iniciou ontem um processo de infracção contra a Polónia para proteger a independência do Supremo Tribunal das alterações legislativas propostas por Varsóvia e que obrigam à aposentação forçada a mais de um terço dos juízes.

Hoje, 27 dos 72 juízes do Supremo Tribunal polaco - mais de um em cada três - vão ser obrigados a passar à reforma com a entrada em vigor da legislação que reduz a idade de aposentação de 70 para 65 anos. Para a Comissão Europeia, está em causa o princípio da independência judicial, incluindo a irremovibilidade dos juízes, considerando que “a Polónia não cumpre as obrigações previstas no artigo 19.º do Tratado da União Europeia lido em conexão com o artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais da UE.

A legislação que entra hoje em vigor e que Bruxelas contesta aplica-se ainda ao presidente do Supremo Tribunal, que verá o seu mandato de seis

anos terminado prematuramente.