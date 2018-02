Mundo

Bruxelas aumenta verba contra o terror

A União Europeia (UE) e os Estados-membros doadores confirmaram ontem, em Bruxelas, a duplicação, para 100 milhões de euros, do financiamento da força militar composta por cinco países africanos para combater extremistas na região do Sahel.

Fotografia: DR



Na conferência de doadores, à margem do Conselho Europeu, em que participaram 32 Chefes de Estado e de Governo, a União Europeia confirmou a sua decisão de duplicar de 50 para 100 milhões de euros a sua contribuição para a força militar conjunta do G5, que combate as forças jihadistas activas na região.

“O preço de não haver paz paga-se todos os dias”, salientou a chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini, ao intervir na reunião.

Por seu lado, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, saudou, numa mensagem, o empenho da UE em ajudar a força conjunta do G5 Sahel (integrada pelo Mali, Mauritânia, Chade, Níger e Burkina Faso) “a prevenir o extremismo violento, a lutar contra o terrorismo e a criminalidade organizada”, com o envolvimento da União Africana e das Nações Unidas.

Juntos, sublinhou Guterres, “poderemos instaurar a paz, a estabilidade e a prosperidade na região”.

A União Europeia e os Estados-membros são os maiores contribuintes para a ajuda ao desenvolvimento nos países da região do Sahel, com uma verba de mais de oito mil milhões de euros atribuída para o período 2014-2020.