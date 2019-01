Mundo

Bruxelas disponível para alargar prazo do “Brexit”

A União Europeia (UE)continua disponível para estender os prazos se o Reino Unido precisar de mais tempo para concluir o processo de saída, mas exige um consenso político entre o Governo conservador e a oposição trabalhista, que garanta a concretização do “Brexit” nas condições acordadas. Esta posição foi tomada numa reunião de crise na quarta-feira, na qual participaram os secretários-gerais da Comissão Europeia e o do Conselho Europeu e os embaixadores dos 27 países da comunidade em Bruxelas.

A Primeira-Ministra propõe o debate do plano “B” para a saída do bloco comunitário

“Precisamos de um acordo transversal em Londres entre os partidos do Parlamento e que o Governo de May modifique as suas linhas vermelhas de negociação”, afirmaram ontem fontes diplomáticas em Bruxelas ao jornal “El País”. O objectivo seria que Londres concordasse em permanecer em união aduaneira com a Europa, um modelo semelhante ao da Turquia, o que impediria o surgimento de uma fronteira entre a Irlanda do Norte (território britânico) e a República da Irlanda (membro da UE). Sem essas condições, dizem as mesmas fontes, será quase impossível evitar o descarrilamento do “Brexit”.

Também o negociador da UE para o “Brexit”, Michel Barnier, abriu as portas a negociações, numa intervenção no Parlamento Europeu, afirmando que se o Reino Unido escolher fazer evoluir as suas próprias linhas vermelhas e fizer a escolha vantajosa de ambicionar ir além de um simples acordo comercial, a União Europeia estará imediatamente pronta para acompanhar esta evolução e a responder favoravelmente.

O francês não deixou de avisar que a saída desordenada é agora uma probabilidade mais alta do que nunca.

Fontes comunitárias asseguram que o bloco europeu continua unido, dando como exemplo a reacção de todos os membros após a esmagadora rejeição do Parlamento britânico ao acordo “Brexit”. O ne-

gociador da União Europeia para o “Brexit”, Michel Barnier, defendeu ontem na Assembleia da República em Portugal que “é necessário que haja decisões e não tem-pos suplementares”.

Michel Barnier, o homem que nos últimos 18 meses negociou com o Reino Unido os termos da saída da UE, defende que cabe agora à Primeira-Ministra, Theresa May, definir qual o próximo passo, depois do chumbo do acordo no Parlamento britânico. Michel Barnier defendeu que o acordo de 600 páginas, rejeitado na última terça-feira, mantém-se como a melhor solução para as duas partes. “Este continua a ser o melhor acordo possível”, frisou.

Quanto a um adiamento do “Brexit”, em princípio marcado para o próximo dia 29 de Março, Michel Barnier não fechou a porta, mas questionou: “Quanto tempo e para quê?”. “Por enquanto a questão não foi apresentada”, disse ontem aos parlamentares portugueses. Michel Barnier prosseguiu que este “é um momento grave”, mas manifestou esperança que, depois da coligação negativa que ditou o chumbo do acordo, Theresa May possa encontrar uma “coligação positiva” que permita ultrapassar o impasse actual.

Michel Barnier, que já tinha avisado quarta-feira no Parlamento Europeu que o cenário de uma saída sem acordo “nunca foi tão elevado”, explicou que, nesse quadro, “haverá medidas de contingência”. E deu um exemplo: no mo-mento em que sair, o Reino Unido deixará de imediato o “céu único” no espaço europeu e serão necessárias medidas para evitar a “ruptura de comunicações em matéria de aviação”.

E se a saída desordenada lança um cenário de incertezas, um dado é certo: a saída “não será feita num clima de confiança se não houver acordo”.