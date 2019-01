Mundo

Bruxelas reitera fim de negociações com o Reino Unido

A Comissão Europeia reiterou ontem que as negociações para o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (UE) estão concluídas e negou que estejam previstas reuniões entre as equipas de negociadores.

Fotografia: DR

“Não haverá reuniões entre as equipas da Comissão e os negociadores. É normal que não haja uma reunião, porque as negociações estão concluídas”, respondeu taxativamente o porta-voz do Executivo comunitário, quando instado a comentar um eventual regresso às negociações entre as duas partes. Margaritis Schinas, que falava na conferência de imprensa diária da Comissão Europeia em Bruxelas, tinha começado por notar o tom “amigável” do contacto telefónico de sexta-feira entre o presidente Jean-Claude Juncker e a primeira-ministra, Theresa May, sem revelar, contudo, o conteúdo do telefonema.

“Os dois acordaram falar novamente esta semana. Não há nada mais a acrescentar. O acordo que está em cima da mesa é o melhor e único possível e não será renegociado”, insistiu.

O porta-voz comunitário lembrou que as instituições europeias iniciaram o processo de ratificação do acordo do “Brexit”, endossado pelos Chefes de Estado.