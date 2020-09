Mundo

Bulgária expulsa dois diplomatas russos acusados de espionagem militar

A Bulgária vai expulsar dois diplomatas russos acusados de espionagem militar pela justiça búlgara, disse hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros daquele país.

Fotografia: DR

De acordo com os procuradores, os diplomatas recolhiam desde 2016 "informações sobre os projectos de modernização do exército búlgaro" e devem agora deixar a Bulgária no prazo de 72 horas. "O seu objectivo era entregar as informações coligidas, que constituem segredo de Estado, aos serviços de informação militar russos em Moscovo", disse o procurador búlgaro responsável pela investigação.

De acordo com a justiça, os diplomatas foram auxiliados por dois cidadãos búlgaros no acesso a informações sobre a indústria militar, tendo sido pagos pelos seus serviços. A Bulgária, membro da NATO desde 2004 e da União Europeia desde 2007, mantém relações políticas e económicas estreitas com Moscovo, mas os casos de espionagem envolvendo cidadãos russos estão a aumentar e a preocupar as autoridades.

Em Outubro de 2019, um diplomata russo foi acusado de espionagem e posteriormente expulso; em Janeiro de 2020, um segundo diplomata foi enviado de volta a Moscovo, juntamente com um funcionário da embaixada russa em Sófia.

Antigo país satélite da URSS, a Bulgária ainda possui muito armamento soviético, apesar de estar agora a renovar material militar, incluindo oito aviões F-16 norte-americanos, comprados em Julho passado e que devem ser entregues em 2024, ao abrigo de um programa de modernização da NATO.