Burindi: Jovens condenados a 30 anos de prisão por apedrejarem comitiva presidencial

As Gingas brilham no palco do “Live no Kubico”

As Gingas do Maculusso animaram na tarde deste domingo a sentada da família angolana, no “Live no Kubico” da Televisão Pública de Angola (TPA) e a Platinaline, num concerto que serviu de antecâmara do show “O Reencontro das Meninas do Maculusso”, adiado devido à pandemia da Covid-19.