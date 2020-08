Mundo

Burkina Faso: Ataque jihadista provoca 20 mortos

Um ataque a um mercado por “indivíduos armados não identificados” fez, sexta-feira, cerca de 20 mortos, no Burkina Faso, anunciou, hoje, o governador da região Este, Saidou Sanou, em comunicado citado pela AFP.

Fotografia: DR

“Indíviduos armados não identificados invadiram o mercado de gado de Namoungou, aldeia na comuna de Fada N'Gourma (capital da região Este) e atacaram as populações. O número provisório é de cerca de vinte mortes e muitos feridos”, refere o comunicado.

Um habitante disse à agência France Press que os “agressores invadiram o mercado, em motociclos, e abriram fogo contra as pessoas”, tendo avisado que o número de mortos pode aumentar.

“São mais de vinte mortos e vai piorar porque os feridos são numerosos e não foram atendidos rapidamente”, disse. O governador Saidou Sanou pediu à população para “estar muito vigilante”, mas também disponibilizar-se para a “estreita colaboração com as forças de defesa e segurança”, quando uma operação de busca está em curso na área.

A região Este sofreu um ataque no final de Maio, no mercado de gado de Kompienbiga, que provocou cerca de 30 mortos.As atrocidades jihadistas já causaram mais de 1.100 mortos e de um milhão de desalojados nas regiões Leste e Norte do Burkina Faso, ao longo dos últimos cinco anos.

As forças de segurança do país têm sido incapazes de parar a espiral de violência jihadista, mesmo com a ajuda de forças estrangeiras, em particular da França, que está na região do Sahel, desde 2014, com 5.100 homens, ao abrigo da operação anti 'jihadista' Barkhane.