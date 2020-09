Mundo

Burkina Faso: Inundações deixam destruição e mortes

As inundações no Burkina Faso fizeram mais de 100 mil sinistrados, 41 mortos e cerca de 100 feridos desde Abril último, anunciou, hoje, o Governo, citado pela AFP, no mesmo dia em que foram reveladas as datas, ainda este mês, para o início do processo eleitoral.

Fotografia: DR

Perante esta situação, o Governo declarou o Estado de Catástrofe Natural e disponibilizou nove milhões de dólares para a reconstrução das estruturas habitacionais destruídas e para acudir às necessidades dos milhares de deslocados.Um relatório conjunto do Secretariado Permanente do Conselho Nacional de Socorros de Emergência e Reabilitação (SP/CONASUL) e do Escritório da ONU para a Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) indica que três mil 367 casas foram destruídas. Muitos animais de criação desapareceram.