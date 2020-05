Mundo

Burundi: Ndayishimiye vence eleições

O candidato Évariste Ndayishimiye, do partido no poder no Burundi, venceu as eleições presidenciais e legislativas, realizadas a 20 de Maio, de acordo com os resultados provisórios publicados ontem pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI).

Fotografia: DR

Évariste Ndayishimiye, líder do Conselho Nacional para a Defesa da Democracia (CNDD-FDD), no poder, obteve 68,72 por cento dos votos (pouco mais de três milhões), seguido do líder do Congresso Nacional para a Liberdade (CNL), da oposição, Agathon Rwasa, que obteve 24,19 por cento (pouco mais de um milhão de votos).

Com estes dados, que ainda terão de ser validados pelo Tribunal Constitucional, para serem anunciados os resultados finais, a 4 de Junho, Évariste Ndayishimiye tem uma maioria absoluta e evita uma segunda volta. Se não houver contratempos, o vencedor tomará posse como novo Presidente do Burundi em Agosto, para um mandato de sete anos.

O partido governamental ganhou também as eleições legislativas, ao conquistar 72 dos 100 lugares no Parlamento, seguido do CNL (27) e da União para o Progresso Nacional (Uprona, com um lugar).

Ao todo, 5,11 milhões de eleitores registados votaram nas eleições de quarta-feira.

Entretanto, Agathon Rwasa e o seu partido já contestaram os resultados das eleições.