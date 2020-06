Mundo

Burundi: Novo presidente empossado em cerimónia simples

O Presidente do Burundi, Évariste Ndayishimiye, tomou, hoje, posse, em Gitega, capital administrativa do país, noticiou a AFP. Numa cerimónia simples, que decorreu no Palácio do Governo, o novo Chefe de Estado burundês foi investido dois meses antes do tempo previsto, por causa da morte súbita do antecessor, Pierre Nkurunziza.

Novo Presidente do Burundi, Évariste Ndayishimiye

Fotografia: DR

Eleito nas presidenciais de 20 de Maio, Ndayishimiye, um dos principais actores do Governo de Nkurunziza, deveria tomar posse a 20 de Agosto, que marcaria o fim do mandato de cinco anos do antigo Presidente.

A morte de Nkurunziza, oficialmente, de uma paragem cardíaca, aos 55 anos, no passado dia 8, após 15 anos no poder, precipitou a investidura de Ndayishimiye, decidida há uma semana, pelo Tribunal Constitucional, com o fito de se evitar incertezas no poder. O Burundi vive uma instabilidade política que iniciou em 1993, seguida de guerra civil que provocou mais de 300 mil mortos.