Burundi: Oposição protesta e já fala em fraude

FAB “chumba” proposta dos tricolores de Luanda

A Comissão de Gestão “ad hoc” da Federação Angolana de Basquetebol (FAB) chumbou a proposta da direcção do Petro de Luanda, que reclamava a atribuição do título da 42ª edição do Campeonato Nacional sénior masculino, que foi anulada a 13 do mês em curso, por conta do combate à propagação do novo coronavírus no país.