Mundo

Burundi ameaça processar comissão

O Governo do Burundi ameaçou levar a tribunal os membros da comissão da Organização das Nações Unidas (ONU) que investigam as violações dos direitos humanos cometidos naquele país africano.

Fotografia: DR

“O Burundi declara que está no direito de levar à justiça qualquer um destes difamadores, seja ou não um membro desta Comissão”, afirmou o embaixador do Burundi na ONU em Genebra, Ránovat Tabu.

A Comissão de Inquérito do Burundi apresentou um relatório ao Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre a situação no país africano, que servirá de mote para um estudo mais aprofundado, a ser publicado na próxima reunião do órgão em Setembro. Os peritos da comissão denunciaram que a repressão e as humilhações continuam no Burundi e que o Governo e as milícias ligadas ao Presidente Pierre Nkurunziza continuam a ameaçar os seus opositores.

“Desde o início do ano, a comissão documentou várias violações dos direitos humanos, incluindo execuções extrajudiciais, raptos e actos de tortura, entre outros tratamentos cruéis, desumanos e degradantes, contra as pessoas que se opõem à emenda da Constituição” que permite a reeleição do actual Presidente, declarou Françoise Hampson, um dos membros da organização.

Todas as alegações foram rejeitadas por Ránovat Tabu, que acusou os membros da comissão e especialistas em direitos humanos de “manipulação” e de “terem uma agenda política oculta.” O embaixador do Burundi acusou especialmente o presidente da Comissão, Doudou Diène, de estar a mentir.