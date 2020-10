Mundo

Cabo Verde: Adiamento do recenseamento da população para Junho de 2021

O quinto Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2020) de Cabo Verde, previsto para Junho passado, vai decorrer no mesmo mês de 2021, devido à pandemia da Covid-19, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O RGPH-2020 previa que o período de recolha de dados no terreno tivesse lugar de 16 a 30 de Junho último, mas a operação já tinha sido adiada, sem nova data, em 28 de Abril, cerca de um mês depois de diagnosticados os primeiros casos de Covid-19 no arquipélago.



De acordo com informação do INE consultada ontem pela Lusa, após uma reunião com parceiros técnicos e financeiros da instituição, realizada na terça-feira, foi definido o período de 16 a 30 de Junho de 2021 “a nova data para a recolha dos dados” do quinto RGPH em Cabo Verde.

“Considerando que o quinto RGPH é uma operação a ser realizada no terreno, os parceiros recomendaram toda a atenção a ter na prevenção da pandemia da Covid-19, privilegiando a utilização das novas tecnologias na entrevista dos agentes de terreno”, lê-se na informação do INE cabo-verdiano.

Em Abril, o INE justificou a decisão de adiar a operação, na altura sem nova data definida, mas “ainda este ano”, face à “evolução da pandemia” no país, acrescentando que a decisão tinha sido tomada em “articulação com as autoridades nacionais de saúde e com os parceiros técnicos e financeiros”.



“Esta decisão levou em consideração a natureza da recolha, que é exaustiva, domiciliar e realizada por entrevista directa junto dos representantes dos agregados familiares, isto é, envolvem contactos directos com os cidadãos”, justificou o INE. Segundo o INE cabo-verdiano, trata-se da “maior e mais complexa operação estatística” realizada no arquipéla-go, e que previa a data de 15 de Junho de 2020 como o “dia do censo” no país.

Esta operação de recenseamento está estimada em 3,2 milhões de euros, cofinanciada pelo Luxemburgo, ao abrigo do quarto Programa Indicativo de Cooperação (PIC) entre os dois países.



No último censo em Cabo Verde, realizado em 2010, a população residente no arquipélago então contabilizada foi de 491.875 pessoas, além de 114.469 edifícios e 141.761 alojamentos. A actual estimativa da população cabo-verdiana aproxima-se dos 600 mil.

Além de 1.639 recenseadores, o INE recrutou nos últimos meses um total de 16 coordenadores municipais para este censo. Cabo Verde regista um acumulado de 5.900 casos de Covid-19 desde 19 de Março, com 59 óbitos.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos e mais de 33,4 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.