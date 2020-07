Cabo Verde assinala 61 contágios

Comércio quer garantir corredor para exportar produtos nacionais

O Ministério da Indústria e Comércio pretende renovar com a União Europeia o Projecto de Apoio ao Sector do Comércio (ACOM), para alavancar a economia nacional e reforçar as exportações para o mercado europeu e países vizinhos da região, através da criação de condições que garantam um corredor para a exportação dos produtos nacionais aos mercados europeus e a região vai andar, neste período, em alinhamento com a pretensão do aumento da oferta interna de bens essenciais.