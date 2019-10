Mundo

Cabo Verde gasta em sete meses 46,7 milhões de euros/dia com importação de combustíveis

Cabo Verde importou, mais de 46,7 milhões de euros em combustíveis de Janeiro a Julho deste ano, registo que contra 42,2 milhões de euros no período homologo, isto é 2018, segundo cálculos feitos pela Lusa com base num relatório estatístico do Banco Central cabo-verdiano.

Fotografia: DR

Em termos médios, até Julho, Cabo Verde importou o equivalente a 220 mil euros em combustíveis por dia, nos primeiros sete meses deste ano, mais 10 por cento face ao mesmo período de 2018..

O documento indica que quase metade das importações de combustíveis neste período dizem respeito a gasóleo, totalizando 20,5 milhões de euros. Em todo o ano de 2018, Cabo Verde importou mais de 82,2 milhões de euros em combustíveis.

Na sexta-feira, ao discursar na 74.ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova Iorque, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, disse que o país tem em curso uma estratégia com vista à transição energética, de forma a “reduzir a dependência de combustíveis fósseis”.

“Somos o primeiro país africano a aderir à Aliança para a Descarbonização dos Transportes. No quadro da estratégia de transição energética, pretendemos, até 2050, substituir progressivamente todos os veículos equipados com motores térmicos para Veículos Elétricos. É o nosso modesto contributo para a redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa nos Transportes”, disse o primeiro-ministro.

Na ocasião, Ulisses Correia e Silva recordou que na produção de energia eléctrica o objectivo do país é reduzir o peso dos combustíveis fosseis.

“Partindo dos actuais 20 por cento, a nossa meta é atingir 30 por cento de produção de energia eléctrica a partir de fontes de energia renováveis até 2025, superar os 50 por cento até 2030 e atingir 100 por cento renovável, até 2040”, concluiu o chefe do Governo cabo-verdiano.