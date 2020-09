Mundo

Cabo-Verde: Governo acciona programa de emergência em todo país

O Primeiro-Ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, anunciou, ontem, um programa de emergência para fazer face aos muitos estragos provocados pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias no arquipélago, com mais estragos na Cidade da Praia.

Primeiro-Ministro, Ulisses Correia, aponta como prioridades a recuperação de infra-estruturas atingidas

Fotografia: DR

O Chefe do Governo cabo-verdiano fez o anúncio numa mensagem publicada após visitar, durante a manhã, vários bairros da Cidade da Praia, mais atingidos pelas fortes chuvas que caem desde a madrugada de sábado.



Ulisses Correia e Silva garantiu que o Governo está empenhado para, em conjunto com a Câmara Municipal da Praia, dar a “devida resposta à situação difícil” que encontrou em bairros da cidade.



“Depois de reunir o Gabinete de Crise, temos as informações necessárias para pôr de pé um programa de emergência, que, em primeiro lugar, visa desobstruir as vias, fazer as limpezas e reconstruir as infra-estruturas que foram atingidas, particularmente os muros e outras. A prioridade absoluta é proteger as pessoas e os seus bens”, afirmou.



Sem avançar os custos prováveis, o Chefe do Governo afirmou que o programa vai ainda no sentido de realizar intervenção para colocar a cidade capital do país “na retoma da normalidade”.



“E só depois, vão ser feitas intervenções mais estruturantes que vão exigir mais tempo de preparação para compôr um bom programa com a mobilização de recursos, quer através do Orçamento do Estado, quer através dos nossos parceiros”, completou.



Depois disso tudo, o Primeiro-Ministro anunciou “programas muito mais estruturantes” que visam tornar a cidade mais resiliente para fazer face a situações de chuvas e de inundações como a que está a viver neste momento.



Desde a madrugada de sábado que chove em praticamente todas as ilhas de Cabo Verde, com mais intensidade na Cidade da Praia, provocando mortes, várias inundações, desmoronamentos e destruição de viaturas e edifícios.



O arquipélago de Cabo Verde está desde a última madrugada sob a influência de uma onda tropical que poderá transformar-se em depressão tropical, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).



Depois de três anos consecutivos de seca, com chuvas irregulares e insuficientes, desde meados de Julho que a chuva voltou a cair com alguma frequência em algumas ilhas de Cabo Verde.



Malária sem transmissão local



Cabo Verde não regista casos de transmissão local de malária há mais de dois anos, cenário que, mantendo-se até Janeiro, permitirá o pedido de certificação à Organização Mundial da Saúde (OMS) como país livre da doença, foi ontem anunciado.



Segundo a Lusa, o director nacional de Saúde de Cabo Verde, Artur Correia, explicou que ao completar, em Janeiro de 2021, três anos sem casos de malária de transmissão local, as autoridades cabo-verdianas poderão “pedir a certificação” à OMS.



“Temos de continuar a nossa luta rumo à eliminação do paludismo (malária) em Cabo Verde. É esse o nosso desígnio”, afirmou Artur Correia, durante a cerimónia de lançamento da primeira fase da Campanha de Luta Anti-vectorial, na Praia, que prevê pulverização em áreas habitacionais como prevenção à malária. Esta primeira fase vai decorrer de 7 de Setembro a 10 de Novembro.



“Vamos chegar a Janeiro de certeza sem nenhum caso e prontos para pedir a certificação de eliminação de paludismo junto da OMS”, acrescentou o director nacional de Saúde.



A certificação é atribuída pela entidade máxima da Saúde a nível mundial quando um país prova que interrompeu a transmissão local da doença por pelo menos três anos consecutivos. No caso de Cabo Verde, nos últimos dois anos e meio foram apenas identificadas oito pessoas infectadas com malária, todos provenientes de outros países, sem qualquer transmissão local da doença.



A malária é transmitida entre humanos através da picada de um mosquito infectado, sendo uma das principais causas de morte a nível global. Em 2018, segundo a OMS, a doença atingiu 228 milhões de pessoas e matou cerca de 405 mil, principalmente na África subsaariana.