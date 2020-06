Mundo

Cabo Verde já fez 21 mil testes de Covid-19

Cabo Verde já fez mais de 21 mil testes de virologia e de anticorpos para detecção do novo coronavírus, disse, ontem, o director nacional de Saúde, indicando que cerca de 14 mil foram realizados na cidade da Praia.

Cabo Verde já fez 21 mil testes

Fotografia: DR

Em conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da pandemia no país, Artur Correia disse que, no caso dos testes rápidos, realizados em massa na cidade da Praia, o principal foco da Covid-19 no país, têm ajudado aos Serviços de Saúde na triagem, nos estudos e esclarecer diagnósticos.

“Aqui na Praia estamos a enfrentar o avanço da epidemia e tínhamos de acelerar a detecção precoce de casos, para podermos manter as pessoas isoladas e podermos controlar mais rapidamente os casos aqui na Praia. E, de facto esses testes têm ajudado muito”, salientou.

O responsável da Saúde disse que dois por cento dos testes rápidos deram resultado positivo para pesquisa de anticorpos, que depois foram submetidos a testes de virologia (PCR) para detectar o novo coronavírus.

No caso dos testes de virologia, o país tem dois laboratórios, na cidade da Praia (ilha de Santiago) e no Mindelo (ilha de São Vicente). Na conferência de imprensa, Artur Correia disse que alguns privados já estão a fazer testes rápidos e avançou que “brevemente” a Universidade Pública de Cabo Verde (Uni-CV) vai passar a realizar testes de virologia, para apoiar a resposta das autoridades da Saúde. Também disse que será instalado um centro de diagnóstico na ilha do Sal, em parceria com os privados.

“Isso tudo constitui um aumento de resiliência do país, aumento da nossa capacidade de resposta para podermos estar cada vez mais preparados e respondermos de forma eficaz nesta luta contra a Covid-19”, afirmou o director nacional da Saúde.

Do total de testes de virologia realizados até agora, 759 deram resultado positivo, em casos nas ilhas de Santiago (622), Sal (64), Boa Vista (57), São Vicente (10), Santo Antão (04) e São Nicolau (02). Dois doentes foram transferidos para os seus países, registam-se 361 dados como recuperados, 59 deles ontem, perfazendo um total de 390 doentes activos em todo o arquipélago, ainda segundo o director nacional da Saúde.