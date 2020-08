Mundo

Cabo Verde: PAICV apresenta lista de candidatos para as autarquias

O PAICV, maior partido da oposição cabo-verdiana, apresentou, ontem, os seus 22 candidatos às eleições autárquicas de 25 de Outubro, com nova aposta em Eugénio Veiga, agora em Santa Catarina, e substituição de Fernandinho Teixeira, nos Mosteiros.

Fotografia: DR

Os cabeças-de-lista a presidentes de câmaras municipais nas próximas eleições autárquicas foram apresentados, em conferência de imprensa, na cidade da Praia, pela presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada.

Nos dois municípios em que é poder autárquico, o PAICV manteve o apoio a Carlos Silva, em Santa Cruz, na ilha de Santiago, enquanto nos Mosteiros o escolhido foi Fábio Vieira, em substituição de Fernandinho Teixeira, que liderou este município da ilha do Fogo, desde 2002.

Outro destaque na ilha do Fogo vai para a nova aposta em Eugénio Veiga, quatro anos depois, agora para Santa Catarina, depois ter governado São Filipe e em 2012 ter liderado uma lista independente, que perdeu as eleições naquele município. Para o outro município da ilha do Fogo, São Filipe, o PAICV vai apoiar o deputado nacional Nuías Silva, que vai tentar resgatar o concelho, governado desde há quatro anos pelo Movimento para a Democracia (MpD).

Para as circunscrições da ilha de Santo Antão, lideradas pelo MpD, o maior partido da oposição cabo-verdiana vai apostar em Carlos Pires Ferreira (Paul), Nilton Dias (Porto Novo) e Odailson Bandeira (Ribeira Grande). Em São Vicente, também com o MpD no poder, o partido de Janira Hopffer Almada terá como candidato Albertino Graça, reitor da Universidade do Mindelo, que há quatro anos protagonizou uma candidatura presidencial.

Para os dois municípios de São Nicolau, os candidatos são Carlos Barbosa (Ribeira Brava) e João Soares (Tarrafal), enquanto para as ilhas-municípios da Boa Vista será Cláudio Mendonça. Para o Sal, a aposta é Albertino Mosso, ao passo que para Maio é apresentado António Ramos e Clóvis Silva para a Brava.

Nos restantes municípios de Santiago, todos liderados pelo MpD, o PAICV vai tentar vencer com Francisco Carvalho (Praia), Nelson Moreira (Ribeira Grande), Isaías Varela (São Domingos), José dos Reis (Tarrafal), Armindo Freitas (Santa Catarina), João Alberto Barros (São Salvador do Mundo), António Fernandes (São Lourenço dos Órgãos) e João Carvalho (São Miguel).

Cabo Verde realiza as oitavas eleições autárquicas a 25 de Outubro, conforme decreto regulamentar aprovado esta semana em reunião do Conselho de Ministros. As últimas autárquicas aconteceram a 4 de Setembro de 2016.

Nesta votação são escolhidos os autarcas dos 22 municípios de Cabo Verde. Há quatro anos, o MpD venceu com os próprios candidatos 18 das 22 câmaras municipais, mais cinco do que nas autárquicas de 2012, enquanto o PAICV ganhou duas e outras duas foram conquistadas por independentes.