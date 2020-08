Mundo

Cabo Verde pressionado para extraditar Alex Saab

O Governo de Cabo Verde está a ser pressionado para aceitar a extradição do empresário venezuelano Alex Saab para os Estados Unidos, segundo noticiou, ontem, a Efe.

Nicolás Maduro considera ilegal detenção de Alex Saab



Desta feita é o Presidente colombiano, Iván Duque, que considerou, na segunda-feira, ser necessário e fundamental que o empresário Alex Saab, alegado testa-de-ferro do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, seja extraditado para os Estados Unidos por Cabo Verde.



“É necessário e fundamental que se possam revelar todas as ligações obscuras da ditadura venezuelana ao tráfico de droga, branqueamento de capitais e a uma rede criminosa muito grande”, disse o Presidente colombiano, numa entrevista à Rádio Na-cional da Colômbia, citado pela agência Efe.

Em 4 de Agosto, o Tribunal de Relação do Barlavento, em Cabo Verde, decidiu extraditar Alex Saab para os Estados Unidos, mas a defesa anunciou que vai recorrer da decisão.



Iván Duque assinalou que o Ministério Público colombiano está a conduzir um processo de expropriação de oito imóveis do empresário, pretendendo levar à Justiça “todos aqueles que beneficiaram desta rede”.



O Chefe do Estado colombiano acrescentou que as autoridades do seu país “colaboraram permanentemente neste processo” e entregaram “um grande pacote de informação para solidificar todas as investigações conduzidas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e pela DEA (o órgão norte-americano de combate à droga)”.

Alex Saab foi detido em 12 de Junho pela Interpol e pelas autoridades cabo-verdianas, durante uma escala técnica na Ilha do Sal, com base num mandado de captura internacional emitido pelos EUA.