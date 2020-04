Mundo

Cabo Verde: Primeiro-ministro assume erros e garante correcções

O Primeiro-Ministro cabo-verdiano afirmou, quinta-feira, que o que aconteceu num hotel em quarentena, na ilha da Boa Vista, com 45 novos casos de Covid-19, representa uma “dura lição”, assumindo “erros” e garantindo que vai “endurecer” as medidas de isolamento.

Incumprimento das medidas de isolamento em hotel na ilha da Boa Vista aumenta casos de Covid-19

Fotografia: DR

“O que aconteceu na Boa Vista é um exemplo daquilo que não pode acontecer. O Governo assume as falhas e erros que possam ter sido cometidos, apesar de ter cumprido os protocolos internacionalmente exigidos”, afirmou Ulisses Correia e Silva, numa mensagem ao país, citada pela Lusa poucas horas depois de terem sido confirmados mais 45 casos de Covid-19 em funcionários do hotel Riu Karamboa, que cumpriram, no seu interior, 23 dias de quarentena.

No domingo, perante forte pressão dos próprios trabalhadores, a partir do interior, as autoridades de saúde locais deixaram que os cerca de 200 funcionários terminassem a quarentena no hotel, passando para quarentena domiciliária.

No entanto, rapidamente surgiram relatos públicos de incumprimento dessas medidas no exterior, bem como das medidas de protecção individual no interior do hotel, que registou a 19 de Março o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus em Cabo Verde, um turista inglês, de 62 anos, que acabou por morrer poucos dias depois. Na mensagem ao país, Ulisses Correia e Silva afirmou estar a ser “claro” ao apontar igualmente “responsabilidades” aos trabalhadores em quarentena no hotel: “Sob que tipo de protesto for, é de extrema gravidade a irresponsabilidade de promover, estimular ou incitar trabalhadores em quarentena à rebelião ou motim contra as forças de segurança.

Assim como foi de uma grande irresponsabilidade o não cumprimento de regras de confinamento nos quartos e as regras de distanciamento, importantes para garantir efeitos de não contágio”.

E o Primeiro-Ministro acrescentou: “É de irresponsabilidade ainda maior o não cumprimento rigoroso do isolamento depois da saída do hotel para as residências. Como resultado temos pelo menos 45 casos positivos na Boa Vista derivados da situação do hotel”.

Também por isso, em pleno Estado de Emergência no país, com várias limitações à circulação e ligações inter-ilhas suspensas, o Primeiro-Ministro assumiu que o “caso da Boa Vista é uma dura lição para o Governo, que vai ter que reforçar o controlo e a aplicação das medidas para obrigar o isolamento durante o Estado de Emergência, vigiar com permanência a aplicação da quarentena domiciliária ou quarentena obrigatória em estabelecimentos apropriados, reforçar as acções de fiscalização marítima, para que nenhuma embarcação, nenhum bote, saia da Boa Vista para qualquer ponto do país”, anunciou.“Nesta guerra, cada dia conta. E é difícil não cometer erros e falhas.

O Governo assume os seus erros e falhas. O mais importante é continuar a fazer o bom combate até à vitória final”, acrescentou Ulisses Correia e Silva.

O dirigente admitiu ainda que o que se passou na Boa Vista “é também uma dura lição para os cidadãos”: “A violação de regras de isolamento social e quarentena pode ter consequências dramáticas, que é a pessoa ficar infectada, infectar outros, e sucessivamente, infectar membros da sua família, membros da comunidade e colocar o país ainda em maiores dificuldades”.

Oposição pede explicações

A presidente do PAICV pediu, ontem, a realização de um “trabalho aturado” para identificar as “falhas graves” na gestão do processo que resultou em mais 45 casos de Covid-19 entre trabalhadores de um hotel na Boa Vista. “Para o PAICV é preciso fazer um trabalho aturado para identificar todos os erros e falhas cometidas, desde o início e que são graves, na gestão deste dossier.

Assumir o erro, como fez o Primeiro-Ministro, foi um primeiro passo importante”, disse a presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), Janira Hopffer Almada, em conferência de imprensa, na cidade da Praia.