Cabo Verde: Telemóveis vão alertar sobre contacto com infectados da Covid-19

Bento Kangamba: Kabuscorp tem condições para competir no futebol

A cumprir o castigo imposto pela FIFA, por dívidas não honradas dentro dos prazos, com o brasileiro Rivaldo, o Kabuscorp do Palanca tem, de acordo com o seu proprietário e presidente, Bento Kangamba, condições para competir com regularidade na próxima época futebolística.