Cabo-verdiana é nova assessora de Guterres

Prata define prioridades para estabilidade do ASA

A reestruturação administrativa, financeira e desportiva, a aposta em infra-estruturas e património bem como nos princípios comportamentais e éticos constituem os pilares para a estabilização e o resgate da mística do Atlético Sport Aviação (ASA) contidos no programa de actividades da nova direcção do clube, liderada por José Luís Prata e empossada no último sábado, no restaurante Peixoto, em Luanda.