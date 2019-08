Cabo-verdiana vai liderar redes eleitorais dos países da CEDEAO

Operadores preparam plano comum para o crescimento

A elevação do peso do turismo no Produto Interno Bruto (PIB), a formação de quadros dotados de valências técnicas para a prestação de serviço de qualidade, despertar o interesse dos consumidores nacionais para o usufruto dos recursos e belezas naturais do país perfilam entre os principais temas de abordagem do 1º Congresso sobre Hotelaria e Turismo que a capital do país acolhe de 26 a 29 de Setembro.