Caçador morto por alce que tinha deixado ferido no dia anterior

Um homem norte-americano morreu, na semana passada, depois de ter sido ferido com gravidade por um alce que tinha tentado caçar na noite anterior.

Fotografia: DR

Mark David, natural de Hillsboro, no estado norte-americano do Oregon, estava a caçar com arco e flecha numa propriedade privada e atingiu um alce. O animal ficou ferido mas fugiu e o caçador não o conseguiu encontrar mais antes de anoitecer, segundo indicou a polícia estadual de Oregon, citada pelo Independent.

Na manhã seguinte, o caçador, de 66 anos, e o dono da propriedade foram à procura do alce. Depois de o localizarem, David tentou matá-lo com uma flecha, mas o animal fez uma investida contra o homem e feriu-o com gravidade no pescoço, com os chifres.

"O dono da propriedade tentou ajudar o David, mas este tinha um ferimento fatal e acabou por morrer", afirmaram as autoridades em comunicado.

A polícia indicou que o alce foi morto e a sua carne foi doada a um estabelecimento prisional local.