Mundo

CAF adopta medidas contra fraude de idades no CAN/ Sub-17 em Marrocos

António Cristóvão

Uma medida de combate à adulteração de idade de jogadores, durante a próxima edição do Campeonato Africano das Nações (CAN) Sub-17, a ter lugar de 13 a 31 de Março de 2021, em Marrocos, vai ser aplicada pela Confederação Africana de Futebol (CAF).

Fotografia: DR

A informação foi avançada, nesta quinta-feira à noite, em comunicado de imprensa, após a reunião do Comité Executivo da CAF, realizada na capital egípcia, por videoconferência. “Foi aprovada uma alteração aos regulamentos dos exames de ressonância magnética, para desqualificar qualquer equipa que apresente um jogador inelegível”, lê-se no comunicado de imprensa, onde se defende “tolerância zero” nesta competição.

A decisão surge na sequência dos problemas registados no CAN Sub-17, disputado de 14 a 28 de Abril de 2019, na cidade de Dar-es-Salam, Tanzânia, com a desqualificação da selecção da Guiné Conacri pela utilização irregular dos atletas Aboubacar Conte e Ahmed Keita.

Os dois futebolistas estão suspensos de toda a actividade desportiva há um ano, e falta-lhes cumprir outro, por falsificação de documentos (adulteração de idade), e a Guiné-Conacri foi multada em 100 mil dólares, e obrigada a devolver as medalhas de prata, ficando impossibilitada de participar no Campeonato do Mundo, disputado em Outubro de 2019, no Brasil, e nas próximas duas edições do CAN.

<\/scr"+"ipt>"); //]]>--> justify;">Angola beneficiou com esta medida e ascendeu à segunda posição do CAN, depois de ter sido derrotada na disputa do terceiro lugar, pela similar da Nigéria, por 2-1, no Estádio Nacional da Tanzânia. O CAN foi vencido pela selecção dos Camarões, ao derrotar na final a Guiné-Conacri, por 5-4, na decisão de penalties, após nulo no tempo regulamentar.

O presidente da CAF, Ahmad Ahmad, reconhece que se precisa de realizar “muito” trabalho”, para combater a adulteração de idades no continente africano. “Estamos a tentar limitar e combater a fraude de idades, e estamos a ir na direcção certa. Não estou a dizer que estamos 100 por cento satisfeitos, mas há uma grande melhoria”, declarou ao canal de TV CIS.

Para o responsável máximo do futebol africano, o teste de ressonância magnética no local da competição permitiu desvendar alguns “gatos” nas selecções.

“Pudemos constatar, que só os que passaram na ressonância magnética conseguiram jogar esta competição”, destacou ao microfone da CIS TV, para concluir que o exame do pulso “não é, infelizmente, 100 por cento seguro”, comentou.