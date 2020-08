Mundo

Calculada probabilidade de alguém contaminar-se ao viajar de comboio

Um estudo realizado por cientistas da Universidade de Southampton, no Reino Unido, examinou as possibilidades de contrair Covid-19 numa carruagem de comboio que transportava uma pessoa infectada.

Com base nas rotas de alta velocidade da China, os investigadores descobriram que, para passageiros de comboio sentados a três filas e cinco colunas de uma pessoa infectada (paciente-índice), entre zero e 10 por cento (10,3) contraíram a doença. A taxa média de transmissão para esses viajantes foi de 0,32 por cento.

O estudo, em colaboração com a Academia Chinesa de Ciências, a Academia Chinesa de Eletrónica e Tecnologia da Informação e o Centro Chinês para Controlo e Prevenção de Doenças, também mostrou que os passageiros que viajam em assentos directamente adjacentes a uma pessoa infectada sofriam o nível mais alto de transmissão, com uma contração média da doença de 3,5 por cento. Para quem está sentado na mesma fila, o valor foi de 1,5 por cento.

A chamada taxa de incidência de cada assento (número de passageiros num determinado assento com diagnóstico de Covid-19 dividido pelo número total de passageiros a viajar no mesmo assento) aumentou 0,15 por cento a cada hora que uma pessoa viajava com um caso positivo de Covid-19. Para as pessoas que ocupam as cadeiras adjacentes, essa taxa de aumento foi maior, de 1,3 por cento por hora.

Curiosamente, no estudo, publicado na revista Clinical Infectious Diseases, os investigadores descobriram que apenas 0,075 por cento das pessoas que usavam um assento anteriormente ocupado por um infectado contraíram a doença.

A equipa de investigação utilizou um modelo sofisticado para analisar itinerários relacionados com passageiros anônimos e dados de infecção em comboios na rede de alta velocidade da China, o que incluiu aqueles que tinham Covid-19 no momento da viagem e os seus contactos próximos (que apresentaram sintomas nos 14 dias após a viagem).

Os dados, que abrangeram o período de 19 de Dezembro de 2019 a 6 de Março de 2020, incluíram 2.334 pacientes-índice e 72.093 contactos próximos. A duração da viagem variou de menos de uma hora a oito horas.

“O nosso estudo mostra que, embora haja um risco maior de transmissão da Covid-19 nos comboios, a localização do assento de uma pessoa e o tempo de viagem com uma pessoa infectada podem fazer uma grande diferença na transmissão.

Os resultados sugerem que durante a pandemia é importante reduzir a densidade de passageiros e promover medidas de higiene pessoal, o uso de máscaras faciais e, possivelmente, realizar verificações de temperatura antes do embarque”, explica o principal autor do estudo, Shengjie Lai.

Os investigadores concluíram que, dadas as taxas de incidência estimadas para passageiros na mesma fila de uma pessoa infectada, é necessária uma distância social segura de mais de um metro para uma hora de viagem juntos. Após duas horas de contacto, consideram que uma distância inferior a 2,5 metros pode ser insuficiente para evitar a transmissão.

“A nossa investigação é a primeira a quantificar o risco individual de transmissão do Covid-19 no transporte público com base em dados de investigações epidemiológicas de casos de doenças e seus contactos próximos em comboios de alta velocidade.

Mostra que o risco de transmissão não está relacionado apenas à distância da pessoa infectada, mas também ao tempo em que ela está presente. Esperamos que possa ajudar a informar as autoridades em todo o mundo sobre as medidas necessárias para levar a cabo a protecção perante o vírus e, por sua vez, ajudar a reduzir a sua disseminação”, conclui outro autor, Andy Tatem.