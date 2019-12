Mundo

Câmara de deputados aprova destituição de Donald Trump

A Câmara de Representantes norte-americana aprovou, na quarta-feira, uma acusação de abuso de poder, que contou com 230 votos favoráveis, 197 contra e uma abstenção, e outra por obstrução do trabalho do Congresso, contra o Presidente Donald Trump, por se recusar a participar na investigação judicial sobre si.

Trump é o terceiro Presidente da história dos EUA a passar à fase seguinte para destituição

Fotografia: DR



Donald Trump irá responder por estes dois crimes de que é acusado no Senado (câmara alta), onde os republicanos (no poder) têm uma clara maioria.

Na sessão, a líder democrata da Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, disse que Donald Trump é uma “ameaça constante” à “segurança nacional” dos EUA.

“Os actos irresponsáveis do Presidente tornaram necessário o seu ‘impeachment’. Ele não nos deixou outra escolha”, afirmou Nancy Pelosi, referindo-se à decisão dos democratas de levarem artigos de destituição para aprovação no plenário da Câmara de Representantes.

Segundo Pelosi, o Presidente agiu como uma “ameaça constante à segurança nacional e à integridade das eleições”, ao tentar pressionar um líder estrangeiro a investigar um rival político de Trump.

Durante o dia, Donald Trump voltou a declarar-se inocente no inquérito para destituição, que arrancou no início de Outubro, com acusações de que o Presidente teria pressionado o homólogo da Ucrânia, Volodymyz Zelensky, para investigar a actividade, junto de uma empresa ucraniana envolvida em casos de corrupção, do filho de um rival político, Joe Biden.

À mesma hora que os congressistas votavam, Trump realizava um comício em Battle Creek, Michigan, e comentou o caso: “não sinto verdadeiramente que esteja a ser destituído”.

Antes, escreveu no Twitter: “Querem acreditar que eu vou ser hoje destituído pela esquerda radical, pelos democratas que nada fazem, quando eu não fiz nada errado!”

Mas os democratas insistem nas provas angariadas nas audições do Comité de Informações, primeiro, e Comité Judiciário, depois, para legitimar a decisão de considerar que a actividade do Presidente no caso ucraniano é passível de destituição.

“É trágico que as acções imprudentes do Presidente tornem o ‘impeachment’ necessário”, disse Pelosi, acrescentando que Trump violou a Constituição e merece ser destituído.

Donald Trump torna-se assim no terceiro Presidente norte-americano a passar à fase seguinte do processo para ser destituído, depois de Andrew Johnson (1868) e de Bill Clinton (1998).

Nesse caso, o processo passará para o Senado, que se constituirá como um tribunal para o julgamento político de Donald Trump, de acordo com a Constituição.

Democratas e republicanos já estão em negociações sobre os termos do julgamento político, que analisará se o Presidente cometeu um crime passível de levar à demissão, o que nunca sucedeu na história dos EUA, já que Andrew Johnson e Bill Clinton foram absolvidos no Senado.

O julgamento será conduzido pelo juiz John Roberts, mas serão os senadores quem servirão de juízes, perante os advogados nomeados pelo Presidente.

Se houver uma maioria de 2/3 de votos favoráveis no Senado, Donald Trump será o primeiro Presidente dos EUA a ser demitido.

Mas, referem analistas, este cenário é pouco provável, já que os republicanos têm uma maioria confortável no Senado e já manifestaram a intenção de se unir na rejeição da pretensão do processo despoletado pelos democratas.

Assunto interno dos EUA

A Presidência da Ucrânia classificou ontem como um “assunto interno” dos Estados Unidos a destituição do Presidente norte-americano, Donald Trump, suspeito de chantagear o homólogo ucraniano, e sublinhou que Washington continua a ser um “parceiro estratégico” de Kiev.

“A Ucrânia não interfere nos assuntos internos de outros países”, afirmou a porta-voz do Presidente ucraniano, Yulia Mendel.

“Os Estados Unidos continuam a ser nossos parceiros estratégicos e esperamos fortalecer as nossas relações e expandir a cooperação em vários campos”, acrescentou.

O líder russo, Vladimir Putin, defendeu, por sua vez, que o processo de destituição de Donald Trump baseia-se em acusações “totalmente inventadas” e referiu ter a certeza de que o Senado irá rejeitar a moção.

“Ainda terá de passar pelo Senado, onde os republicanos estão em maioria e é improvável que estes queiram retirar do poder um representante do seu partido com base em acusações totalmente fabricadas”, disse Putin na sua conferência de imprensa anual.

“O partido que perdeu as eleições quer continuar a luta por outros meios”, considerou Putin, lembrando que Trump já tinha sido investigado por conluio com a Rússia.