Mundo

Câmara dos Representantes aprova nova fase do inquérito de destituição

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou, ontem, uma resolução para formalizar os procedimentos do inquérito de destituição do Presidente Donald Trump, noticiou a CNN. A Câmara aprova, assim, a nova fase do inquérito de 'impeachment' que já está a decorrer.

Fotografia: DR

A resolução passou com 232 votos a favor e 196 contra., sendo que nenhum dos congressistas republicanos votou favoravelmente à resolução. Um dos votos a favor da resolução foi da presidente da Câmara dos Representantes Nancy Pelosi. Algo que não é habitual, uma vez que, tradicionalmente, os presidentes da Câmara não costumam votar em resoluções ou legislação. Pouco depois de ter sido anunciado o resultado da votação, Donald Trump reagiu no Twitter. “A Maior Caça às Bruxas na História da América!”, afirmou o Presidente.

Os democratas avançaram com este processo de 'im-peachment' ao Presidente na sequência das alegadas pressões que Donald Trump fez ao homólogo ucraniano, Vo-lodymyr Zelenskyi, para investigar Hunter Biden, o filho do candidato democrata às presidenciais de 2020 Joe Biden.