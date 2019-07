Câmara dos Representantes rejeita moção para destituição de Trump

Vias secundárias são reabilitadas

A reabilitação de 40 quilómetros do troço Oncócua/Chitado, construção de um centro de formação profissional e de um sistema de captação de água constam das prioridades da Administração Municipal do Curoca, província do Cunene, no quadro do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM).