Mundo

Camarões: Ataque suicida faz sete vítimas mortais

Um ataque suicida cometido hoje, contra uma aldeia, que abrigava deslocados internos na região Extremo Norte dos Camarões, deixou sete mortos e 14 feridos, de acordo com o site UOL, que cita o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

Fotografia: DR

Atribuído pelas autoridades locais ao grupo nigeriano Boko Haram, o ataque ocorreu na aldeia de Goldavi, onde cerca de 18 mil deslocados internos buscavam segurança ao longo dos últimos sete anos.



O incidente ocorreu um mês após 18 pessoas morrerem e 15 ficarem feridas num outro suposto ataque do Boko Haram contra o campo de refugiados de Nguétchéwé, na mesma região, no dia 2 de Agosto.



“Estamos horrorizados com esses ataques sem sentido contra pessoas que foram tiradas das suas aldeias, que fogem da violência cometida por grupos armados que fazem estragos na região. A matança de civis inocentes tem que acabar. Isto vai contra o direito internacional humanitário”, afirmou, em comunicado, o representante do Acnur nos Camarões, Olivier Guillaume Beer.



Segundo o Acnur, cerca de 7 mil camaroneses das aldeias de Kordo e Guérédou, perto da fronteira com a Nigéria, estão fora de casa desde 11 de Agosto, em busca de segurança em regiões vizinhas.



Os ataques recentes ocorreram após um aumento significativo dos incidentes de violência no Extremo Norte de Camarões, como saques e sequestros cometidos pelo Boko Haram e outros grupos armados.A violência que afecta a bacia do Lago Chade já causou mais de 30 mil mortes e obrigou mais de três milhões a fugirem. Cerca de 2,7 milhões de pessoas estão deslocadas internamente no Nordeste da Nigéria, Camarões, Chade e Níger, e outros 300 mil refugiados nigerianos fugiram para países vizinhos, segundo o Acnur.