Camarões: Ataque suicida mata sete pessoas

Sete civis camaroneses, incluindo dois adolescentes, foram mortos num duplo atentado suicida perpetrado por jihadistas do grupo Boko Haram, em Amchidé, no extremo Norte dos Camarões, segundo um funcionário local e um elemento da Polícia local.

Fotografia: DR

Dois bombistas suicidas do Boko Haram fizeram-se explodir segunda-feira matando sete pessoas e ferindo 14 nesta localidade na fronteira com a Nigéria, disse o agente da Polícia. “Entre as sete vítimas, há um chefe da aldeia e dois adolescentes de 15 anos de idade”, disse uma autoridade local à agencia AFP.

Esta autoridade local acrescentou que o ataque ocorreu quando as vítimas “regressavam às suas casas”, atravessando uma zona que as autoridades desaconselham após as 18h00, devido ao risco de ataques por parte dos jihadistas. Amchidé, uma pequena zona comercial estratégica no comércio entre os Camarões e a Nigéria, foi um dos epicentros do conflito entre soldados camaroneses e combatentes de Boko Haram.

A revolta do Boko Haram, que eclodiu na Nigéria em 2009, propagou-se gradualmente a outros países da região e o Exército camaronês tem vindo a confrontar os seus combatentes desde 2014.

Tal como a Nigéria, o Chade e o Níger, o extremo Norte dos Camarões faz fronteira com parte do Lago Chade, uma enorme extensão de água pantanosa salpicada de ilhotas onde os combatentes do Boko Haram e sua facção filiada na Organização Islâmica do Estado (ISWAP) são particularmente activos. Se-gundo a Amnistia Internacional (AI), pelo menos 275 pessoas, a maioria civis, foram mortas em 2019 nesta região.