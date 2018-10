Mundo

Camarões e Nigéria realizam operações militares conjuntas

As Forças Armadas camaronesas e nigerianas decidiram realizar operações militares conjuntas para pôr termo à insurreição nas suas fronteiras comuns no estado de Borno, no nordeste da Nigéria.

Tropas conjuntas reforçam prontidão no Estado de Borno

Fotografia: DR

Esta informação foi prestada pelo comandante da VII Divisão das Forças Armadas Nigerianas, brigadeiro Abdulmalik Bulama Biu, durante uma visita a uma posição fronteiriça no estado de Wul-gu Borno, onde o batalhão das Forças de Defesa Camaronesas (CDF) está a ser desdobrado. Num comunicado da VII Divisão, o brigadeiro Biu disse ter instruído as tropas para serem mais determinadas e fortes a fim de não deixarem os terroristas do Boko Haram com liberdade de acção.

O dirigente pediu às tropas camaronesas que prossigam a colaboração e trabalhem de modo assíduo com os seus homólogos nigerianos para atacar e neutralizar os terroristas do Boko Haram, assim como outros criminosos, com vista a melhorar a segurança das pessoas e bens.