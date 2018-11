Mundo

Camarões libertados estudantes raptados

As autoridades camaronesas anunciaram ontem a libertação dos 79 estudantes e três outras pessoas que haviam sido raptados domingo numa escola da região de Bamenda, nordeste do país, dominada por separatistas anglófonos.

Fotografia: DR

No domingo, um grupo que luta pela independência da região anglófona, no nordeste do país, atacou a Escola Secundária Presbiteriana de Bamenda, pondo depois a circular nas redes sociais um vídeo no qual os estudantes se identificaram individualmente.

Embora as autoridades não tenham dado pormenores sobre o modo como os estudantes e as três outras pessoas foram libertadas, a imprensa dos Camarões cita uma fonte local da Igreja Presbiteriana para referir que as negociações foram moderadas por um padre e não envolveram o pagamento de qualquer compensação financeira.