Mundo

Camaroneses elegeram deputados

Nove milhões de eleitores votaram, domingo, nos Camarões, para escolher os 180 deputados da Assembleia Nacional, dois anos depois do que era previsto, num dia em que se realizaram também as eleições municipais.

Fotografia: DR

O Comício Democrático do Povo dos Camarões (CPDM), do Presidente Paul Biya, e que nas eleições legislativas de 2013 conquistou 148 lugares, partiu como o favorito para a conquista de mais uma maioria parlamentar de acordo com a AFP. O Movimento para o Renascimento dos Camarões (MRC), do opositor Maurice Kamto, que ficou em segundo lugar nas presidenciais de 2018, decidiu não participar nas eleições, depois de o líder ter rejeitado a entrada do partido devido à violência no país.

Mais de 40 partidos apresentaram-se na corrida por lugares num Parlamento que, na anterior legislatura, contou com sete partidos da oposição, cujo maior grupo parlamentar pertencia à Frente Social Democrática (SDF), que historicamente representa as regiões anglófonas. A participação da SDF, que ameaçou um boicote, surgiu num momento em que os esforços para a resolução do conflito anglófono no país começa a apresentar melhorias, com a concretização de um diálogo nacional, em Outubro.

O Partido dos Camarões para a Reconciliação Nacional (PCRN), do jornalista Cabral Libii, é apontado como um dos favoritos à conquista de lugares na Assembleia Nacional e espera ultrapassar o SDF e tornar-se o principal partido da oposição camaronesa.