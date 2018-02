Mundo

Camaroneses de língua inglesa dizem sofrer discriminação

Victor Carvalho

Começa a ganhar contornos preocupantes aquilo que a princípio poderia ser uma mera reivindicação para que o Governo olhe com mais atenção para uma das mais desprotegidas regiões dos Camarões, que representa um quinto do total da sua população de 25 milhões de pessoas.

Agrava tensão entre forças nigerianas e camaronesas devido a acusações de agressão territorial em perseguição de alegados secessionistas da Ambazónia

Fotografia: AFP | PIUS UTOMI EKPEI

Porém, com o passar do tempo e fruto da falta de diálogo entre o Governo e os representantes dessa população, que vive em duas regiões próximas da fronteira com a Nigéria, a situação foi-se agravando ao ponto das Nações Unidas já terem vindo a público pedir contenção para que esta crise não se transforme em mais um conflito.

Um dos grandes problemas reside no facto de o Governo camaronês estar a tratar este caso como sendo um problema de “terrorismo”, enquanto a comunidade internacional considera que se trata de uma herança colonial mal resolvida pelos diferentes intervenientes.

As partes afastaram-se ainda mais do diálogo, que já era quase inexistente, quando um grupo extremista de camaroneses de expressão anglófona resolveu há duas semanas criar uma autodenominada “República da Ambazónia”, numa zona situada muito perto da fronteira com a Nigéria.

Desde essa altura a situação agravou-se de tal forma que o Alto Comissário das Nações Unidas para os refugiados (ACNUR) veio a público dizer ter registado um rápido aumento de 15 mil para 43 mil no número de refugiados que atravessaram a fronteira com a Nigéria para fugir à perseguição das forças camaronesas ou, simplesmente, para não estarem numa potencial zona de conflito.

O Governo nigeriano, como parte afectada neste problema, também já manifestou o seu descontentamento com a situação e acusa as forças de segurança camaronesas de, por várias vezes, terem atravessado a fronteira em perseguição de militantes que defendem a “República da Ambazónia”, sublinhando que isso representa “um acto de agressão contra a sua soberania. Há dois anos professores e advogados nas regiões sudoeste e noroeste, as tais de expressão anglófona, entraram em greve como forma de protesto por estarem a ser substituídos por outros vindos de diferentes pontos do país. Na base da greve esteve a acusação de que esses advogados e professores tinham um deficiente domínio da língua inglesa, o que colocava em causa o respeito pelo bilinguismo que está expresso na Constituição dos Camarões.

Essas greves resultaram em violentas cenas de violência e de repressão das quais resultou a morte de oito pessoas. Como medida de retaliação, o Governo bloqueou o acesso à Internet na cidade de Bamenda, com meio milhão de habitantes, o que levou à sua paralisação, passando a ser conhecida como uma cidade-fantasma.



Recuar na História

O que actualmente se está a passar pode ser explicado pela própria história do país, que foi uma colónia alemã durante 32 anos, entre o século XIX e a I Grande Guerra. Com o fim da guerra britânicos, belgas e franceses expulsaram os germânicos, sendo na altura criada uma administração provisória anglo-francesa. Em 1919, a Inglaterra e a França assinaram um acordo sobre a divisão do país, passando os territórios a ser governados de acordo com o sistema administrativo de cada potência colonizadora.

Em 1960 foi estabelecida a República dos Camarões, tornando-se independente de Paris. No ano seguinte, o destino dos Camarões Britânicos foi decidido em referendo. O Norte, de maioria muçulmana, optou por juntar-se à Nigéria, e o Sul, de maioria cristã, por integrar a República dos Camarões. O pacto previa a criação de um Estado federado, tendo o país mudado de nome para República Federal dos Camarões.

Porém, 11 anos depois, um plebiscito mandado realizar pelo Presidente Ahmadou Ahidjo, com 98,2 por cento de participação e 99,9 por cento de votos favoráveis, aprovou uma nova Constituição que acabou com o federalismo e transformou o país em República Unida dos Camarões.

Já em 1996, com o Presidente Paul Biya, no poder, uma nova Constituição previa a descentralização do Estado, mas os naturais do Sudoeste e do Noroeste sempre se queixaram de nada ser feito, remetendo-os para uma situação de ostracismo em relação ao resto do país.

Com o exército a ocupar cidades e a economia a viver do contrabando de cacau para a Nigéria, a situação nas duas regiões degenerou em violência. Para agravar o problema, a 1 de Outubro, um grupo secessionista proclamou, com um Governo próprio, a “República da Ambazónia” (nome inspirado na baía de Ambas). Biya reagiu mal a esta proclamação e considerou os secessionistas como um “bando de terroristas”, prometendo “tudo fazer para incapacitar esses criminosos”.

Nações Unidas pedem um inquérito rigoroso aos incidentes

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, acompanha de muito perto o que se está a passar nos camarões e pediu já um “rigoroso inquérito” aos incidentes que se registaram no último fim de semana quando 17 pessoas foram mortas nas duas regiões anglófonas, à margem das comemorações de uma proclamação simbólica de independência por separatistas em relação à maioria francófona efectuada a 1 de Outubro de 2017. Guterres, em comunicado, “exortou os dirigentes políticos dos dois lados a apelarem aos seus apoiantes para se absterem de qualquer novo acto de violência e a condenarem, sem equívocos, qualquer acção que possa prejudicar a paz, a estabilidade e a unidade do país”.

Após a formação de um Governo para dirigir a “República da Amazónia”, o anúncio da criação de um grupo armado e o lançamento de uma televisão, os independentistas anglófonos propuseram nas redes sociais um hino nacional da Ambazónia, o nome do Estado que proclamaram simbolicamente a 1 de Outubro nas duas regiões anglófonas.

Yaounde tomou na altura medidas fortes, instaurando o recolher obrigatório nas duas regiões de língua inglesa e proibindo as reuniões de mais de quatro pessoas e a deslocação entre localidades, uma situação que ainda se mantém em vigor.

A Nigéria está a acompanhar de perto o evoluir da situação e já instou o Governo dos Camarões a abster-se de penetrar no seu território ,“seja a que pretexto for”. O Conselho de Segurança tem o assunto na lista de preocupações e poderão agendá-lo para discussão dentro dos próximos dias.